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Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте после атаки на распределительный центр в Чишминском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, 13 августа украинские формирования при помощи БПЛА атаковали логистический центр. После атаки произошло возгорание, пострадали два человека.

В RWB уточнили, что возгорание произошло на территории промышленной зоны, где расположен один из объектов Wildberries. Там заблаговременно провели эвакуацию.

Следователи, в свою очередь, намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также конкретных лиц, причастных к атаке и другим аналогичным преступлениям.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета подчеркнул, что действия киевского режима направлены против мирного населения. В качестве примера он привел атаки на маркетплейсы, отметив, что данные площадки стали критически важными элементами социальной инфраструктуры, а их дестабилизация способна негативно отразиться на качестве жизни граждан.

