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13 августа, 10:34

В мире

Бутылку с посланием 67-летней давности нашли в Британии при ремонте старого здания

Фото: 123RF.com/adnaneditz

В британском городе Дерби во время реконструкции одного из местных приютов рабочие нашли бутылку с рукописным посланием, датированным 1959 годом. Об этом сообщает Jam Press.

Старую бутылку из-под виски, замурованную за лестницей, обнаружил плотник. Внутри лежала записка, начинавшаяся со слов: "Удачи тебе, приятель. Надеюсь, ты не на войне, война – это ужасная вещь".

Автор указал, что написал послание 12 октября 1959 года. Он также описал погоду в Дерби и поделился результатами спортивного мероприятия. В конце стояла подпись: "У. Х. Брейд, Суоркестон-драйв, 3, Литтловер".

Организация, занимающаяся реконструкцией, сейчас пытается получить любую информацию о Брейде.

Ранее в турецком Олимпосе археологи обнаружили послание перед входом в древнюю христианскую церковь. Цветные плитки выложены на земле и образуют круглую форму, а надпись, расположенная у входа в церковь, гласит: "Сюда могут входить только те, кто идет праведным путем". Сама церковь была возведена в 5 веке нашей эры.

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