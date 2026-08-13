В багаже россиянина в Шереметьево нашли 64 части крокодила "для личного использования"

Фото: пресс-служба ФТС России

Шереметьевские таможенники обнаружили в чемодане 60-летнего пассажира, прибывшего из китайского Хайкоу, 64 части крокодила. Он заявил, что они ему нужны "для личного пользования", сообщила пресс-служба ФТС России.

Экзотический товар попался в руки инспекторов во время выборочного контроля. Мужчина проходил через "зеленый" коридор, однако в его багаже лежали головы, лапы, кожа и челюсти рептилий.

Пассажир пояснил, что везет уже обработанные изделия для собственных нужд и полагал, что они не подпадают под международные запреты. На самом деле они находятся под защитой Конвенции СИТЕС, а их стоимость превышает 250 тысяч рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Недекларирование товаров". Мужчине грозит штраф до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией.

Ранее в районном суде Приморья вынесли приговор гражданину КНР, который в 2021 году купил рога, принадлежавшие 18 особям сайгака. Они хранились в помещении одной из организаций в Дальнереченске. В результате мужчину приговорили к 8 месяцам принудительных работ, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей.

