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13 августа, 11:46

Происшествия

В Дагестане охотник случайно застрелил человека, стреляя по диким кабанам

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Дагестане возбуждено уголовное дело после того, как мужчина на охоте случайно застрелил человека, сообщили в СУ СК России по республике.

Это произошло в районе Чирми Каякентского района. Согласно данным следствия, вечером трое мужчин, вооруженных охотничьими ружьями, отправились на охоту на территорию заказника "Каякентский".

Примерно в 22:00 55-летний житель Избербаша открыл стрельбу и как минимум четыре раза выстрелил в сторону диких кабанов. При этом он не проверил, находятся ли на линии огня люди.

Одна из пуль попала в голову мужчины, который оказался в зоне стрельбы. Потерпевший погиб на месте от полученного сквозного огнестрельного ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Отмечается, что оружие принадлежит мужчине на законных основаниях.

Ранее в Калуге 36-летний мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по двум 16-летним подросткам, которые в этот момент ехали на питбайках по двору на улице Кибальчича. В ходе допроса он объяснил, что он сделал это после конфликта с молодыми людьми. В результате фигуранта поместили под домашний арест.

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