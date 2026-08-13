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13 августа, 14:02

Политика

Более 1,6 тыс участников СВО выдвинуты на выборах всех уровней

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Более 1,6 тысячи участников и ветеранов СВО выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней, которые пройдут в единый день голосования в сентябре, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, 1,5 тысячи из них представляют политические партии, еще 141 человек – самовыдвиженцы.

"Такое достойное представительство. Я думаю, что тенденция будет набирать (обороты. – Прим. ред.). Она совершенно закономерная и оправданная", – отметила глава ЦИК.

В 47 субъектах России из 89 на выборах в Госдуму IX созыва зарегистрировано 199 кандидатов из числа участников и ветеранов СВО. Политические партии выдвинули 186 из них, еще 13 баллотируются как самовыдвиженцы. 110 военнослужащих включены в федеральные списки партий, а 76 – в списки по одномандатным округам.

В 39 регионах страны на выборах в законодательные собрания выдвинуто 534 кандидата из числа участников и ветеранов СВО. Еще 62 таких кандидата баллотируются в представительные органы административных центров регионов. "Единая Россия", например, выдвинула ветерана СВО на выборах губернатора Белгородской области.

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В настоящий момент в бюллетене указаны 11 партий: "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".

Памфилова указывала на то, что на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму подали заявление более 1,1 миллиона избирателей. Помимо этого, свыше 240 тысяч заявлений подали, чтобы проголосовать по месту нахождения.

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