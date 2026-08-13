Екатерина Сироткина стала директором Театра сатиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Екатерина Сироткина назначена на должность директора Московского академического театра сатиры. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры в мессенджере MAX.

Ранее Сироткина занимала должность заместителя директора театра.

До этого проректора по общим вопросам и проектному управлению ГИТИС Марину Кирюшкину назначили на пост врио ректора вуза.

Бывший ректор института Григорий Заславский покинул должность по собственному желанию. По данным СМИ, правоохранители якобы организовали проверку по факту трудоустройства его детей и законности выплаты им зарплаты.

Позднее Заславский заявил, что продолжит работать в вузе в должности профессора кафедры истории театра России.