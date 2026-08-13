Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Тимирязевского района

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Тимирязевском районе продолжается комплексное обновление транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Мэр напомнил, что жителям района доступны целых три линии наземного метро – МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3. На них действуют городские вокзалы Окружная, Тимирязевская и Петровско-Разумовская, благодаря которым можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

Также там открылся основной участок Московского скоростного диаметра (МСД), который позволил горожанам строить разные маршруты и быстрее передвигаться по городу. Вместе с тем обновлено Дмитровское шоссе, реконструирован Дмитровский путепровод, который пересекает МЦД-3. Строится еще один путепровод, который свяжет МСД и улицу Академика Королева.

Чтобы жители района могли безопасно передвигаться, для них сделали подземный пешеходный переход через МЦД-1 возле домов 35–37 на улице Яблочкова, напомнил градоначальник. Скоро будет готов подземный переход вблизи дома 29 на Дмитровском шоссе, а также надземный – возле домов 5, корпуса 1, и 7, корпуса 2. Они будут связывать Тимирязевский район с Бутырским, где проживают более 150 тысяч москвичей.

Продолжается модернизация дорог, добавил Собянин. В апреле начались работы у станции Гражданская МЦД-2. Специалисты укладывают новое дорожное полотно, устанавливают фонари и скамейки, создают парковочные места, разбивают газоны и сажают растения. Также в районе благоустраивают улицу Вучетича, участки Чуксина тупика и проезд Соломенной Сторожки.

В районе создано 16 дополнительных маршрутов наземного транспорта, установлено свыше 90 современных остановок. На трамвайных маршрутах № 27 и № 29 курсируют новейшие низкопольные трамваи "Витязь-Москва" и "Львенок-Москва". Обустроены 15 велопарковок и 4 зарядные станции для электромобилей.

Ранее Собянин заявил, что Москва является одним из мировых лидеров по развитию транспорта. Благодаря новым дорогам значительно снижается нагрузка на центр города. Он указал, что теперь горожанам доступно больше маршрутов, которые проходят не только через центральную часть столицы.