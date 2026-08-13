Эксперт Бондарь: пенсионер может вернуть 50% взноса на капремонт после 70 лет

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Пенсионеры могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) благодаря компенсациям и субсидиям. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что у пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет есть право на компенсацию половины взноса за капитальный ремонт. При этом с 80 лет государство может полностью погасить эту статью расходов.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Однако важно понимать, что компенсация – это не освобождение от платежей. Деньги возвращаются позже на банковскую карту или через почтовое отделение. А при наличии долгов по коммуналке выплату и вовсе могут приостановить.

Также для расчета субсидий есть региональный норматив по площади: например, в Москве для одиноко проживающего гражданина он составляет 33 квадратных метра.

"Это значит, что если пенсионер живет в квартире площадью 70 квадратных метров, то даже в возрасте 80 лет государство компенсирует 100% стоимости взноса только за 33. За оставшиеся придется платить самостоятельно в полном объеме", – пояснил Бондарь.



Также пенсионеры вправе обратиться за субсидией на оплату ЖКУ, если расходы по этой статье больше определенного порога личного бюджета. На федеральном уровне он составляет 22%, однако в регионах нередко ниже, отметил эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Чтобы оформить компенсацию по капремонту или субсидию, надо обратиться в органы социальной защиты населения, в многофункциональный центр или подать заявление через портал "Госуслуги". Обычно для этого требуется представить паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, справку о составе семьи, документы на жилье. Для субсидии еще нужны справки о доходах всех членов семьи.

Субсидия назначается на полгода, после чего право на нее нужно оформлять заново. При этом важным условием является отсутствие подтвержденной судом задолженности по оплате ЖКУ за последние 3 года, подчеркнул специалист.

Ранее Дмитрий Бондарь напомнил, что россияне вправе требовать перерасчета платежей за коммунальные услуги при отсутствии в квартире более 5 календарных дней подряд. Возможность корректировки касается только счетов за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и электричество, добавил он.

