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13 августа, 18:46

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Эксперт Бондарь: пенсионер может вернуть 50% взноса на капремонт после 70 лет

Эксперт рассказал, какие компенсации положены пенсионерам при оплате ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Пенсионеры могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) благодаря компенсациям и субсидиям. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что у пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет есть право на компенсацию половины взноса за капитальный ремонт. При этом с 80 лет государство может полностью погасить эту статью расходов.

Однако важно понимать, что компенсация – это не освобождение от платежей. Деньги возвращаются позже на банковскую карту или через почтовое отделение. А при наличии долгов по коммуналке выплату и вовсе могут приостановить.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Также для расчета субсидий есть региональный норматив по площади: например, в Москве для одиноко проживающего гражданина он составляет 33 квадратных метра.

"Это значит, что если пенсионер живет в квартире площадью 70 квадратных метров, то даже в возрасте 80 лет государство компенсирует 100% стоимости взноса только за 33. За оставшиеся придется платить самостоятельно в полном объеме", – пояснил Бондарь.

Также пенсионеры вправе обратиться за субсидией на оплату ЖКУ, если расходы по этой статье больше определенного порога личного бюджета. На федеральном уровне он составляет 22%, однако в регионах нередко ниже, отметил эксперт.

Чтобы оформить компенсацию по капремонту или субсидию, надо обратиться в органы социальной защиты населения, в многофункциональный центр или подать заявление через портал "Госуслуги". Обычно для этого требуется представить паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, справку о составе семьи, документы на жилье. Для субсидии еще нужны справки о доходах всех членов семьи.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Субсидия назначается на полгода, после чего право на нее нужно оформлять заново. При этом важным условием является отсутствие подтвержденной судом задолженности по оплате ЖКУ за последние 3 года, подчеркнул специалист.

Ранее Дмитрий Бондарь напомнил, что россияне вправе требовать перерасчета платежей за коммунальные услуги при отсутствии в квартире более 5 календарных дней подряд. Возможность корректировки касается только счетов за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и электричество, добавил он.

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