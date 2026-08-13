Эксперт Бондарь: пенсионер может вернуть 50% взноса на капремонт после 70 лет

13 августа, 18:46Общество
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Пенсионеры могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) благодаря компенсациям и субсидиям. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он отметил, что у пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет есть право на компенсацию половины взноса за капитальный ремонт. При этом с 80 лет государство может полностью погасить эту статью расходов.
Также для расчета субсидий есть региональный норматив по площади: например, в Москве для одиноко проживающего гражданина он составляет 33 квадратных метра.
"Это значит, что если пенсионер живет в квартире площадью 70 квадратных метров, то даже в возрасте 80 лет государство компенсирует 100% стоимости взноса только за 33. За оставшиеся придется платить самостоятельно в полном объеме", – пояснил Бондарь.
Также пенсионеры вправе обратиться за субсидией на оплату ЖКУ, если расходы по этой статье больше определенного порога личного бюджета. На федеральном уровне он составляет 22%, однако в регионах нередко ниже, отметил эксперт.
Субсидия назначается на полгода, после чего право на нее нужно оформлять заново. При этом важным условием является отсутствие подтвержденной судом задолженности по оплате ЖКУ за последние 3 года, подчеркнул специалист.
Ранее Дмитрий Бондарь напомнил, что россияне вправе требовать перерасчета платежей за коммунальные услуги при отсутствии в квартире более 5 календарных дней подряд. Возможность корректировки касается только счетов за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и электричество, добавил он.