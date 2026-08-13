Психиатр Жесткова призвала наказывать зрителей за просмотр треш-стримов

Скандально известная треш-блогер Кипишная задержана в столице, сообщили в МВД. Кроме того, волонтеры освободили двух инвалидов, которых заставляли снимать подобный контент и зарабатывать на этом донаты в элитном подмосковном поселке. Почему треш-стримы все еще в эфире и что грозит за их производство – в нашем материале.

Издевательства ради донатов

Треш-блогера Кипишную (настоящее имя – Анастасия Коленцева) задержали на Павелецком вокзале столицы, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО 13 августа. По данным ведомства, 34-летняя женщина была в розыске по подозрению в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ст. 306 УК РФ).

Кипишная получила скандальную известность из-за стримов, которые часто вела пьяной и где ругалась с аудиторией. Также она под звуки плача и криков детей предлагала органам опеки забрать их, а иногда собирала донаты на косметологов и покупки для сыновей.

При этом ранее СМИ сообщали, что на Анастасию заводили уголовное дело из-за видео, где она давала ребенку попробовать электронную сигарету, поила спиртным и привязывала. Семья также привлекала внимание инспекции по делам несовершеннолетних, однако дома у Кипишной сотрудники увидели, что у детей есть игрушки, чистая одежда и продукты. Мать сняли с профилактического контроля, но эфиры при этом продолжались.



Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов в 2024 году. Штрафы для граждан составляют до 100 тысяч рублей, для юрлиц – до 1 миллиона с конфискацией оборудования. Также совершение ряда преступлений, в том числе убийств и побоев, во время стрима стало отягчающим обстоятельством.



Также 11 августа общественники из движения "Альтернатива" рассказали, что освободили двоих мужчин с инвалидностью с территории элитного подмосковного поселка, где они два года фактически находились в рабстве и были вынуждены зарабатывать донаты на треш-стримах для своих мучителей.

Волонтеры рассказали в соцсетях, что 23-летний Юрий (с рождения отсутствуют пальцы на руке) и 21-летний Руслан (задержка психического развития) приехали туда по приглашению некоего Сергея, который нашел их через интернет. В итоге они попали на работу к двум братьям Гиязу и Руслану: молодым людям обещали работу на КПП с жильем, питанием и зарплатой 25 тысяч рублей. Но вместо этого парней поселили в недостроенный сарай и отобрали документы, плюс "хозяева" присваивали себе половину их пенсии по инвалидности. Никакую зарплату им тоже не выплачивали, утверждают общественники.

Освобожденные рассказали, что Гияз заставлял их сниматься в треш-стримах: на камеру инвалиды избивали друг друга палками и давали пощечины ради донатов, которые присваивали их мучители. Кроме того, в отношении парней вели тетрадку с многочисленными штрафами, которые необходимо было заплатить, чтобы оказаться на свободе. Молодые люди также рассказали, что им было велено говорить всем, что их зарплата составляла около 150 тысяч рублей, так как жители поселка были обязаны платить взносы на их заработок.

По словам Юрия, когда он попытался уехать к родным, рабовладельцы пригрозили ему и его семье.





Юрий потерпевший Сказал, что может устроить, что меня вывезут в лес и будто я вообще не существовал. Мы боялись, что он догонит нас и может поколотить. Смотрел наши переписки.

Судя по кадрам в соцсетях, пострадавших вывезли на машине, но за ними устремились в погоню. Волонтеры утверждают, что это был один из работодателей, которого впоследствии остановили сотрудники ГИБДД. Сейчас пострадавшие находятся в безопасности, им оказывается медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в движении.

"Контент для психопатов"

Закон о запрете треш-стримов работает достаточно эффективно: дела по ним возбуждают, а приговоры выносят. Об этом Москве 24 рассказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

При этом депутат напомнил, что уголовное дело об издевательствах над сыном возбудили в отношении Кипишной в 2023 году – то есть раньше появления самого закона. Даже председатель СК Александр Бастрыкин брал это дело на личный контроль, а поймали девушку только сейчас.

"Дело есть, но по факту человек два с лишним года был на свободе и в эфире. С инвалидами в Подмосковье история сложнее: их два года держали в рабстве, а стримить начали только недавно. И нашла их в итоге не полиция, а волонтеры", – сказал Ткачев.





Антон Ткачев первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Куда жаловаться прямо сейчас? На сам контент – в Роскомнадзор через форму на госуслугах, копия – в полицию. Хорошо, если пользователь знает, в каком городе происходят съемки, чтобы обращение ушло по адресу.

Кроме того, если жертва – несовершеннолетний, дополнительно стоит обратиться в опеку и к уполномоченному по правам ребенка. Если взрослый с инвалидностью и есть признаки принудительного труда – сразу в прокуратуру и МВД. В этом случае применяются статьи о торговле людьми и рабском труде, а не просто о треш-стриме, подчеркнул парламентарий.

"Бороться с этим как с явлением – значит не изобретать новый закон, а научиться замечать такие истории раньше. Нужно больше уделять внимание сигналам от волонтеров и некоммерческих организаций, которые реально находят таких людей. Плюс обязанность интернет-площадок реагировать на первую же жалобу", – резюмировал депутат.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова обратила внимание, что создатели и зрители такого видео не слишком отличаются друг от друга.

"Многие из тех, кто это смотрит, идентифицируют себя с агрессором – возможно, в реальной жизни они не решаются на подобные действия, но просмотр позволяет им мысленно примерить на себя роль мучителя", – рассказала она Москве 24.

По ее оценке, часть аудитории страдает тяжелыми расстройствами, включая некоторые формы шизофрении. Однако основными потребителями являются не они, а люди с отсутствием эмпатии, неспособные к состраданию, которым нравится наблюдать за страданиями других, то есть "психопаты и социопаты".





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт Искоренить подобное явление можно только одним способом – введением серьезной ответственности на уровне юридической плоскости. Причем наказание должно грозить не только за создание, но и за просмотр такого контента, и быть достаточно суровым, чтобы сдерживать людей.

Она отметила, что даже страх применяемых мер остановит не всех, ведь преступления совершаются вопреки известным запретам. Но это может сократить количество случаев, подчеркнула Жесткова.

Срок организаторам?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Если человек видит, что в стримах совершаются тяжкие преступления – похищения, убийства, изнасилования, – видео нужно незамедлительно передать в правоохранительные органы, напомнила в разговоре с Москвой 24

специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"При тяжких преступлениях стоит обращаться сразу в Следственный комитет. Также можно жаловаться в Роскомнадзор, если есть контекст с детьми, призывы к насилию, суициду или экстремизму. Кроме того, в любой соцсети есть кнопка "пожаловаться" – это поможет модераторам убрать преступный контент", – рассказала она.

По ее мнению, наказание за подобные действия приходит достаточно поздно, когда правоохранительные органы соберут достаточно доказательств. Это сложный процесс, поэтому совершение преступления и приговор часто отдалены друг от друга.

"Стримеры быстро делают съемку и размещают контент под вымышленными именами, получить доступ к реальному владельцу канала для правоохранительных органов порой сложно. Они не могут за несколько минут видео собрать доказательства, подать заявление и назначить экспертизы", – уточнила Ярмуш.





Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Если нет реального заявления или на стримах непонятно, кто является потерпевшим, органы просто не справляются с потоком такого контента. Законодатель пытается бороться с этим. С 2024 года демонстрация преступлений в соцсетях и СМИ является отягчающим обстоятельством при совершении уголовного преступления.

По мнению юриста, в отношении треш-блогера Кипишной, которая давала детям алкоголь и сигареты, может быть применена статья о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ). Ситуация для нее усугубляется тем, что действия совершались публично перед неограниченным количеством зрителей.

"Может быть поставлен вопрос о привлечении к ответственности по этой статье, где наказание включает как штраф до 100 тысяч рублей, так и лишение свободы до трех лет. Органы опеки имеют право поставить вопрос о лишении или ограничении родительских прав и передаче детей в приемную семью или детское учреждение", – добавила Ярмуш.

В истории инвалидов, которых удерживали и заставляли сниматься в таких стримах, возможно применение статьи об использовании рабского труда (127.2 УК РФ). За это грозит лишение свободы сроком от трех до 10 лет (согласно второй части), подчеркнула специалист.

Кроме того, с учетом регулярного избиения, зафиксированного на камеру, работодателям может грозить статья об истязании (117 УК РФ), за что предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет, добавила Ярмуш.





Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Однако работодатели могут утверждать, что никого не заставляли это делать, а ребята действовали самостоятельно. Поэтому ключевой вопрос – доказательства.

Для более эффективной борьбы с треш-стримами необходимо не только ужесточение наказания, но и упрощение процедуры сбора фактов. Также надо улучшать взаимодействие правоохранительных органов с платформами, где размещается такой контент, резюмировала Ярмуш.

