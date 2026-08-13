Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задачи спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, а также устранению угроз, исходящих с украинской территории, остаются актуальными. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

В заявлении Захаровой перечислены преступления киевского режима против мирного населения России, а также действия, направленные на оправдание нацизма, и факты гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

"Все перечисленные факты подтверждают актуальность задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с ее территории", – подчеркнула дипломат.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял, что денацификация Украины соответствует интересам Европы. По его словам, государства – члены ЕС не могут быть заинтересованы во вступлении в Евросоюз страны, в которой существуют сильные неофашистские движения.

Картайзер считает, что прежде всего Украина должна стать полноценной демократической страной. Он назвал это долгим и сложным процессом.

