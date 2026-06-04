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04 июня, 21:41

Политика

Путин заявил, что для начала переговоров с Киевом нет необходимости приостановки боев

Фото: РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин

Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что для начала переговоров с Украиной нет нужды в том, чтобы приостанавливать боевые действия.

"И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались", – отметил российский лидер.

Президент РФ предположил, что Украина хочет приостановки боев, так как российская армия ежедневно продвигается километрами в Запорожской области.

"Километр двести, километр триста, 800 метров. По фронту столько же в глубину. Конечно, лучше это остановить", – добавил глава государства.

При этом, по мнению российского лидера, лучше завершить конфликт на Украине, согласившись с обсуждаемыми в Анкоридже компромиссами, нежели приостанавливать боевые действия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что спецоперацию можно завершить, если украинский лидер Владимир Зеленский прикажет своим военным покинуть территорию регионов РФ.

Песков также добавил, что СВО продолжится, если Украина будет отказываться от переговоров и принятия серьезных решений, которые могли бы привести к урегулированию конфликта. При этом Россия, по его словам, все так же предпочитает решить ситуацию миром.

Кроме того, Путин заявлял, что невозможно назвать конкретные сроки завершения СВО. Однако, по его словам, ситуация на поле боя складывается так, что можно говорить о приближении конфликта к окончанию.

Путин заявил, что ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

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Сюжеты: ПМЭФ-2026 , Спецоперация на Украине
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