Фото: ТАСС/AP/Petr David Josek (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Украинским властям следует приложить огромные усилия, чтобы воспользоваться имеющейся возможностью и завершить конфликт с Россией "прямо сейчас". Об этом заявил бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Под "прямо сейчас" я подразумеваю не в течение трех лет, не где-то в следующем марте, а как можно скорее. Для этого нам нужен план, сосредоточенность, решимость и надежные партнеры", – приводит РБК фрагмент из интервью Порошенко украинским СМИ.

По мнению политика, за столом переговоров должны быть Украина, Россия, США и европейские страны. Он также заявил, что для уверенного и безопасного существования Украине необходимо членство в Евросоюзе и НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО можно завершить до конца суток, если украинский президент Владимир Зеленский даст приказ войскам Украины покинуть территорию российских регионов.

Он добавил, что спецоперация продолжится, если украинская сторона будет и дальше отказываться от переговоров и принятия серьезных решений, которые могли бы привести к урегулированию конфликта. При этом Россия, подчеркнул Песков, все так же предпочитает идти мирным путем.