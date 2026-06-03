Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 04:19

Политика

Порошенко призвал завершить украинский конфликт "прямо сейчас"

Фото: ТАСС/AP/Petr David Josek (Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Украинским властям следует приложить огромные усилия, чтобы воспользоваться имеющейся возможностью и завершить конфликт с Россией "прямо сейчас". Об этом заявил бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Под "прямо сейчас" я подразумеваю не в течение трех лет, не где-то в следующем марте, а как можно скорее. Для этого нам нужен план, сосредоточенность, решимость и надежные партнеры", – приводит РБК фрагмент из интервью Порошенко украинским СМИ.

По мнению политика, за столом переговоров должны быть Украина, Россия, США и европейские страны. Он также заявил, что для уверенного и безопасного существования Украине необходимо членство в Евросоюзе и НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО можно завершить до конца суток, если украинский президент Владимир Зеленский даст приказ войскам Украины покинуть территорию российских регионов.

Он добавил, что спецоперация продолжится, если украинская сторона будет и дальше отказываться от переговоров и принятия серьезных решений, которые могли бы привести к урегулированию конфликта. При этом Россия, подчеркнул Песков, все так же предпочитает идти мирным путем.

Путин заявил, что ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика