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24 июля, 14:37

Регионы

Ливни с грозами, град и смерчи накроют Сочи в выходные

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Ливни с грозами, град, смерчи и сели ожидаются в Сочи в выходные, 25 и 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

По его данным, шквалистый ветер усилится до 20–22 метров в секунду. На реках прогнозируются резкие подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Кроме того, увеличится риск схода селевых потоков.

На участке Магри – Веселое введена опасность появления смерчей над морем.

На прошлой неделе несколько участков дорог оказались подтоплены в Сочи в результате сильного ливня. Обильные осадки привели к затруднению движения на отдельных улицах, из-за чего многие водители предпочли не пересекать затопленные участки.

Особенно сложная ситуация сложилась в Дагомысе, где уровень воды в реке Ире поднялся до опасных значений. Тогда горожанам рекомендовали избегать отдыха рядом с устьями рек, не выходить в горы во время штормового предупреждения, не оставлять автомобили под деревьями и другими потенциально опасными объектами.

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