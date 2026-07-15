15 июля, 10:40Происшествия
Ночной ливень затопил улицы и дворы в Сочи
Обильные осадки привели к затруднению движения на отдельных улицах, из-за чего многие водители предпочли не пересекать затопленные участки.
Особенно сложная ситуация сложилась в Дагомысе, где уровень воды в реке Ира поднялся до опасных значений. На видео, опубликованных в местных сообществах, видно, как потоки воды перетекают через мост.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях останется в силе до 16 июля не только в Сочи, но и на всей территории Краснодарского края. На фоне этого горожанам ранее рекомендовали избегать отдыха рядом с устьями рек, не выходить в горы во время штормового предупреждения, не оставлять автомобили под деревьями и другими потенциально опасными объектами, а также следить за сообщениями экстренных служб и мониторить прогнозы погоды.
Ранее СМИ сообщали о приходе разрушительного тайфуна "Бави" в Россию из Китая. В частности, он ожидался на Дальнем Востоке. С приходом стихии Приморский и Хабаровский край накроют экстремальные осадки – до 120 миллиметров в сутки, а скорость ветра возрастет до 20–25 метров в секунду.