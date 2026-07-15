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15 июля, 10:40

Происшествия

Ночной ливень затопил улицы и дворы в Сочи

Видео: MAX/"ЧП Сочи"

Несколько участков дорог оказались подтоплены в Сочи в результате сильного ливня, накрывшего город с вечера 14 июля и продолжающегося до утра 15-го числа. Об этом сообщается в местных пабликах.

Обильные осадки привели к затруднению движения на отдельных улицах, из-за чего многие водители предпочли не пересекать затопленные участки.

Особенно сложная ситуация сложилась в Дагомысе, где уровень воды в реке Ира поднялся до опасных значений. На видео, опубликованных в местных сообществах, видно, как потоки воды перетекают через мост.

Видео: MAX/"ЧП Сочи"

При этом накануне синоптики предупреждали жителей и гостей курорта о резком ухудшении погодных условий. На 15 июля в Сочи прогнозировались сильные ливни с грозами, градом и порывистым ветром. Также метеорологи сообщали о возможном подъеме уровня воды в реках, сходе селевых потоков в горах и формировании смерчей над Черным морем.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях останется в силе до 16 июля не только в Сочи, но и на всей территории Краснодарского края. На фоне этого горожанам ранее рекомендовали избегать отдыха рядом с устьями рек, не выходить в горы во время штормового предупреждения, не оставлять автомобили под деревьями и другими потенциально опасными объектами, а также следить за сообщениями экстренных служб и мониторить прогнозы погоды.

Ранее СМИ сообщали о приходе разрушительного тайфуна "Бави" в Россию из Китая. В частности, он ожидался на Дальнем Востоке. С приходом стихии Приморский и Хабаровский край накроют экстремальные осадки – до 120 миллиметров в сутки, а скорость ветра возрастет до 20–25 метров в секунду.

Видео: MAX/"ЧП Сочи"

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