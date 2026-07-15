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15 июля, 10:17

Технологии

Минцифры разработало критерии внесения номеров мошенников в систему "Антифрод"

Фото: 123RF.com/prathanchorruangsak

Минцифры России разработало критерии, по которым телефонные номера мошенников будут включаться в государственную информационную систему "Антифрод". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под контролем системы окажутся номера, с которых отправляются сообщения якобы от портала "Госуслуги", а также те, что используются для незаконных массовых обзвонов. В министерстве пояснили, что проект постановления предлагает утвердить критерии, по которым номера телефонов будут относиться либо к использующимся мошенниками, либо к тем, на которые совершаются атаки.

"Это позволит быстрее выявлять подозрительные контакты и блокировать их использование в схемах обмана", – заявили в пресс-службе.

Такой подход даст возможность заранее выявлять подозрительные номера, оперативно предупреждать граждан о потенциальных рисках, а в особо критичных ситуациях – немедленно блокировать их. Если номер появится в базе по ошибке, его владелец сможет подать заявку на исключение из списка.

Система "Антифрод" предназначена для выявления и пресечения мошенничества с использованием информационных технологий. К ней подключены банки, операторы связи и другие организации, которые автоматически обмениваются сведениями для координации совместных усилий в борьбе с киберпреступлениями.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении тревожной кнопки на "Госуслугах", чтобы россияне могли сообщать о случаях мошенничества. Сигнал пользователя поступит в государственную информационную систему. После этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать о том, что гражданина обманули.

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