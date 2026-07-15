Фон дер Ляйен приехала в Киев в одиннадцатый раз

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию политика в соцсети Х.

"Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время", – написала она.

По ее словам, в ходе поездки будут представлены новые инициативы по интеграции военных индустрий Евросоюза и Украины, а также в обсуждении будет затронута подготовка к зиме.

Ранее фон дер Ляйен выступила с предложением о введении запрета на въезд в Евросоюз всем, кто служил в ВС РФ с начала проведения СВО в 2022 году. На фоне этого в Брюсселе подтвердили подготовку целевых ограничительных визовых мер в отношении россиян.

МИД РФ осудил инициативу. Дипломаты напомнили, что, несмотря на то что допуск на свою территорию является внутренним делом государства, любое решение не должно носить дискриминационный характер.