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15 июля, 15:53

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Daily Mail: стая собак защитила двух женщин от насильника в Австралии

Стая собак защитила двух женщин от насильника в Австралии

Фото: 123RF.com/buhta

В австралийском Мельбурне стая собак защитила двух женщин от насильника. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Женщины выгуливали стаю из шести собак, когда злоумышленник выбежал из кустов и набросился на одну из них. Пострадавшей удалось вырваться и отбежать в сторону, после чего мужчина переключился на вторую австралийку.

В этот момент собаки бросились на обидчика. Одно из животных схватило нападавшего за ногу и прокусило ему брюки. Мужчина предпринял попытку отбиться от стаи, однако в итоге сбежал и скрылся в туннеле под местной автострадой.

На данный момент правоохранители ведут розыск нападавшего. Случай квалифицирован как попытка изнасилования.

Ранее в Санкт-Петербурге у дома 124 по проспекту Энгельса прохожий напал на 44-летнего мужчину и нанес ему несколько ударов молотком по голове после спора о выгуле собаки. Злоумышленника задержал наряд патрульно-постовой службы – им оказался директор одной из компаний. Пострадавшего доставили в больницу, а после оказания помощи отпустили домой.

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