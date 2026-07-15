Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/EPA/MAX SLOVENCIK

Генеральный директор МАГАТЭ осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Его слова появились на странице агентства в соцсети Х.

"МАГАТЭ было проинформировано Российской Федерацией о том, что сегодня главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате удара беспилотника вблизи станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент", – сказано в сообщении.

Гросси подчернул, что произошедшее – это "недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство". Также атака создает серьезную угрозу ядерной безопасности.

В МАГАТЭ призвали прекратить удары по ядерным объектам и их сотрудникам.

Ранее 15 июля гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о гибели Яковлева. В его служебную машину попал украинский дрон. Также жертвой удара стал водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

Все произошло на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Представители Запорожской АЭС выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Яковлева.