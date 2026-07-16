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16 июля, 07:21

Общество

В Солнечногорске нашли кота, пропавшего во время атаки БПЛА на Подмосковье

Фото: vk.com/Администрация городского округа Солнечногорск

В подмосковном Солнечногорске нашли кота Тиму, который пропал после налета беспилотников на город. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Хозяйка животного из дома № 30 на Банковской улице была вынуждена отправиться в пункт временного размещения без своего питомца. Кота искали в квартире, подвале дома, в соседних дворах, но не находили.

Лишь спустя двое суток волонтеры, помогавшие с уборкой, смогли обнаружить Тиму за шторкой в ванной комнате. Ему дали рыбу и топленого молока.

Атака на Подмосковье произошла 13 июля. Силы и средства ПВО и РЭБ тогда ликвидировали 81 БПЛА. Обломки дронов упали в Истре, Можайске и Солнечногорске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт").

В Истре из-за удара погибли трое, а еще трое были ранены. В результате атаки на улице Банковской в Солнечногорске повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. Были ранены двое детей.

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