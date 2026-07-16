Город выставил на торги два коммерческих помещения на Ангарской улице

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Бизнесмены смогут приобрести на торгах два нежилых помещения на Ангарской улице в Дмитровском районе Москвы, сообщил портал мэра и правительства со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Объекты расположены на первом этаже многоквартирного дома рядом с парком "Ангарские пруды" в пешей доступности от станции метро "Яхромская", – отметил Пуртов.

Оба коммерческих помещения площадью 46 и 63,1 квадратного метра находятся на первом этаже и имеют свободное назначение. Они подходят для реализации небольших бизнес-проектов – открытия кафе, аптек, пунктов выдачи заказов, цветочных магазинов и других специализированных точек продаж.

Подать заявку на участие в торгах можно до 27 июля. Аукционы пройдут 5 августа на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и квалифицированная электронная подпись.

Ранее город выставил на торги крупное помещение, расположенное в Басманном районе Москвы. Помещение находится в шаговой доступности от метро "Бауманская", на цокольном этаже жилого здания на Бауманской улице. Площадь помещения превышает 326 квадратных метров. Объект имеет свободное назначение.

