Рэпер Птаха приехал в московский суд на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков

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Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) прибыл в Никулинский суд Москвы на рассмотрение составленного в отношении него административного протокола о пропаганде наркотиков в Сети. Об этом сообщает ТАСС из суда.

Административное дело было заведено в отношении Птахи в начале июля. Исполнителю грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера ICYBANDO (настоящее имя – Иван Костин) на 15 тысяч рублей. Исполнитель признан виновным в пропаганде употребления наркотических и психотропных веществ, а также аморального образа жизни в песнях.

Согласно результатам лингвистической экспертизы, в совместном треке исполнителя с Пашей Техником "На детоксе" идет речь о наркотических средствах. Кроме того, положительная оценка наркотиков содержится еще в трех песнях и трех видеофайлах.

