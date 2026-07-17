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17 июля, 08:41

Происшествия

МВД возбудило пять уголовных дел против сайтов по продаже персональных данных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять уголовных дел возбуждено по фактам незаконной продажи персональных данных граждан на интернет-площадках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Продолжается сбор доказательств", – заявили в ведомстве.

Ранее замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщил, что деятельность пяти интернет-площадок, работавших по принципу сервиса "Глаза бога", уже пресечена.

По его словам, на этих ресурсах продавались данные паспортов, банковских счетов и другая личная информация. Филиппов также отметил, что с площадок изъяты серверы.

Кроме того, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о профилактике киберпреступлений, подготовленный группой сенаторов и депутатов во главе с зампредом Совфеда Николаем Журавлевым. В закон о профилактике правонарушений включили меры по обеспечению безопасности в сфере ИКТ и компьютерных данных.

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