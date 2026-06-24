МВД пресекло деятельность пяти интернет-площадок по продаже персональных данных

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МВД РФ пресекло работу пяти интернет-площадок, которые продавали персональные данные граждан. Об этом заявил замначальника следственного департамента ведомства Данил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме.

"Нами пересечена деятельность пяти таких площадок, которые продавали персональные данные, наподобие "Глаза бога", – цитирует его ТАСС.

По словам Филиппова, на площадках изъяли серверы, на которых продавались сведения паспортов, банковские счета и другая информация.

Ранее ФСБ РФ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, шпионские программы использовались для получения конфиденциальной информации.

Операция проводилась с использованием технических возможностей крупных международных IT-компаний. По данному факту возбуждено уголовное дело.

