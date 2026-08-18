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18 августа, 20:05

Технологии

Минцифры РФ хочет расширить список способов подтверждения личности на экзаменах в вузе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

У студентов должна быть возможность подтверждать личность на экзаменах с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или национальной платформы МАХ. Это следует из документа Минцифры РФ, размещенного на портале проектов нормативных актов.

Согласно нему, идентификация может проводиться при промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости и итоговой аттестации по программам высшего образования. Раньше для этих целей можно было использовать единую биометрическую систему.

В документе уточняется, что подтвердить личность также можно с помощью студенческого билета или документа, удостоверяющего личность, предоставленных через многофункциональный сервис обмена информацией.

При этом проект не содержит обязательных требований, поэтому использование новых способов будет правом, а не обязанностью.

Ранее сообщалось, что в 70 российских регионах появилась возможность заселения в гостиницу с помощью цифрового ID в мессенджере MAX. Технология ускоряет процесс для обычных людей и персонала, а также позволяет избежать ошибок при ручном вводе данных из паспорта.

Больше всего гостиниц, регистрирующих россиян с помощью MAX, находится в Татарстане, Псковской, Новгородской, Кировской и Ульяновской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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