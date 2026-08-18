Эксперт Цыпленков объяснил, могла ли вакцина "Мультикан-8" вызвать гибель собак

Десятки собак в России погибли или оказались в тяжелом состоянии после российской вакцины "Мультикан-8", сообщили СМИ. О том, что могло стать причиной и возможно ли в подобных случаях привлечь к ответственности виновных, разбиралась Москва 24.

"Смерть наступила в бессознательном состоянии"

Десятки хозяев заявили о гибели и серьезном ухудшении состояния своих собак после прививки "Мультикан-8" в Ярославской области, сообщил телеграм-канал Mash. В Сети владельцы животных забили настоящую тревогу: за несколько дней люди выложили десятки постов и комментариев с рассказами о том, через что пришлось пройти их питомцам.

Они утверждают, что после вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка и мучительная диарея, а некоторые начинали выгрызать себе место укола. В течение нескольких дней десятки питомцев умерли. Многие владельцы стали создавать целые чаты в мессенджерах для тех, кто столкнулся с похожей ситуацией.

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим". По словам пострадавших, последнее время ветеринары активно рекомендовали его как замену зарубежным аналогам.

"Одну лайку уже потеряла, за вторую еще борюсь уже четвертые сутки. Делала прививку обеим собакам 6 августа", "нашей сиба-ину делали вакцину 10 августа. Симптомы начались в ночь на 14 августа. Вскоре она умерла", – рассказали владельцы.

Один из пользователей добавил, что его двухмесячный карликовый пудель почувствовал себя плохо сразу после прививки. Сначала у него тоже появилась рвота и повышенное слюноотделение, плюс в течение 18 часов происходили постоянные мышечные судороги.





пользователь Сети Со временем у щенка нарушилась координация, он начал выгибать спину и запрокидывать голову. Потом лежал на боку и дергал лапой. Смерть наступила в бессознательном состоянии.

Новости о гибели животных стали распространяться и в сообществах собачников. По данным СМИ, подобные инциденты произошли в Ярославле, Рыбинске, Мышкине и Переславле-Залесском. По неофициальным данным, речь идет о 20–25 погибших питомцах.

В ГБУ Ярославской области "Центр ветеринарии" заявили, что вакцина закупалась постоянно и проблем с ней не возникало. В настоящее время ее использование приостановили, а информацию отправили в Россельхознадзор.

При этом московским ветеринарам не поступали жалобы на вакцину "Мультикан-8" серии 20.

"В наших клиниках не было обращений владельцев животных по поводу негативных реакций на данный ветеринарный препарат", – говорится в сообщении ГБУ "Мосветобъединение".

"Причины устанавливаются"

В самой компании заявили, что вакцина "Мультикан-8" серии 20 была выпущена в июле 2026 года, срок ее хранения рассчитан до января 2028 года. По словам производителя, перед поступлением в продажу препарат прошел все контрольные испытания согласно установленным требованиям.





пресс-служба компании По имеющейся на настоящий момент информации, неофициальные сообщения о подобных случаях поступили из Ярославской области. Эта же серия вакцины применялась и в других регионах Российской Федерации. При этом информации об аналогичных случаях на данный момент не поступало. На настоящий момент официальных рекламаций и сообщений в адрес компании "Ветбиохим" как производителя вакцины "Мультикан-8" не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.

Кроме того, в компании подчеркнули, что сам по себе факт вакцинации животных не является достаточным доказательством того, что гибель произошла именно из-за прививки. Установить такую связь можно только после детального рассмотрения каждого конкретного случая и изучения всех обстоятельств. Включая состояние здоровья животного и условия хранения препарата.

Также представители бренда отправили препарат на дополнительную проверку и готовы передать образцы для независимых экспертиз в случаях необходимости.

"Последней выпущенной в 2026 году серией вакцины "Мультикан-8" является серия 21, просим учитывать этот факт при ознакомлении с публикациями в Сети и внимательно сверять номера упоминаемых серий: в настоящее время распространяется в том числе информация о сериях вакцины, которые производителем еще не выпускались", – добавили в пресс-службе.

Позднее стало известно, что "Ветбиохим" отозвал серию 20 препарата "Мультикан-8". Решение было принято до установления подробностей.

Внезапный триггер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По словам ветеринарного врача Евгения Цыпленкова, данная вакцина является достаточно проверенной и серьезных проблем с ней ранее не наблюдалось. В беседе с Москвой 24 он уточнил, что исключения возникают в ситуациях, когда производители решают модернизировать состав.

"Например, похожий случай произошел с одной из вакцин для кошек. После прививки животное лежало без движения, а температура поднималась до 40 градусов. При разбирательстве выяснилось, что компания-производитель попыталась улучшить вакцину и превысила дозировку активатора", – рассказал специалист.

По его мнению, предположительно, такая же ситуация могла произойти и в данном случае. По одной из версий, фирма могла изменить состав, добавив какое-то вещество, вызывающее нежелательную реакцию. Но это скорее редкость, потому что сначала производители тестируют средство в экспериментальных условиях, заверил эксперт.

"Кроме того, после вакцинации возможны побочные эффекты, но они имеют иной характер. Например, легкий зуд аллергического происхождения или болевая реакция в месте инъекции – это допустимые последствия. В редких случаях в иглу может попасть кусок волоса животного, что приводит к загноению. Но это скорее исключение, связанное не с качеством вакцины, а с условиями ее введения", – подчеркнул Цыпленков.

Он объяснил, что в описанной ситуации симптомы больше напоминают отравление – рвота, диарея, раздражение желудочно-кишечного тракта. Для вакцины такие проявления не характерны.





Евгений Цыпленков ветеринарный врач В целом "Мультикан-8" содержит компоненты для защиты сразу от нескольких заболеваний: бешенства, лептоспироза, чумы, энтерита, гепатита и коронавирусного энтерита. Большинство компонентов в составе являются инактивированными. То есть убитыми микроорганизмами, которые не способны вызвать инфекцию, но сохраняют антигенную структуру и узнаваемы иммунной системой. Исключение составляют аттенуированные (ослабленные) штаммы вирусов чумы, аденовируса, парвовируса и коронавируса.

Эксперт предупредил, что вакцинировать следует исключительно здоровое животное, чтобы не спровоцировать развитие скрытых форм болезней. Если привить в инкубационный период, вакцина может стать триггером, усиливающим течение заболевания.

"Перед процедурой важно убедиться в нормальном состоянии питомца. Он должен быть активным, хорошо есть и пить. Также перед вакцинацией обязателен контроль специалиста: ветеринар осматривает слизистые, измеряет температуру и оценивает общее состояние. При наличии любых отклонений – вялости, отказа от еды, повышенной температуры – все следует отложить", – предостерег эксперт.



Также владелец может попросить врача показать ампулу, проверить срок годности и условия хранения. Клиники должны иметь соответствующие сертификаты – их тоже можно запросить. Кроме того, после прививки рекомендуется не перегревать и не переохлаждать животное, а также наблюдать за его состоянием в течение суток, заключил Цыпленков.

Главное – доказательства

В свою очередь, медицинский юрист Алена Барсова напомнила, что, согласно Гражданскому кодексу РФ (137 ГК РФ), животные приравниваются к имуществу. Это означает, что гибель питомца или причинение ему вреда рассматривается как имущественный ущерб, который обязаны возместить.



Алена Барсова медицинский юрист Дополнительно применимы положения статей 1095–1098 ГК РФ, а также статья 14 закона "О защите прав потребителей". То есть при подтверждении того, что вред животному вызван именно дефектом вакцины, ответственность может быть возложена на производителя препарата, продавца либо лицо, оказавшее услугу (ветеринарную клинику).

При этом ответственность может наступать и за ненадлежащее оказание ветуслуги. Например, если будет установлено, что препарат применяли с нарушением инструкции или не соблюдали условия его хранения и транспортировки.

Также сюда подходит и ситуация, когда средство вводили больному животному. В таком случае отвечать будет ветеринарная организация (статьи 4 и 29 закона "О защите прав потребителей").



Как пояснила юрист, самое главное в подобных спорах – доказательство причинно-следственной связи между введением вакцины и наступившими последствиями. Даже если после прививки у многих животных ухудшилось состояние, это само по себе не служит доказательством вины производителя.

Барсова предупредила, что на практике суды требуют подтверждения трех обстоятельств:



факта применения конкретного препарата (с указанием серии);

факта вреда (заболевание либо гибель животного);

наличия прямой причинно-следственной связи между ними.

Она пояснила, что окончательный вывод можно сделать только на основании ветеринарной экспертизы. В целом, чтобы отстоять свои права, владельцу питомца нужно подготовить следующий пакет документов:



ветпаспорт с записью о прививке;

договор и чек об оказании услуги;

информацию о серии вакцины;

заключения врачей о состоянии животного;

в случае гибели также потребуются результаты патологоанатомического вскрытия и анализов.

В большинстве случаев именно заключение независимой ветеринарной экспертизы становится решающим доказательством в суде. Если вина и связь между действиями и последствиями будут доказаны, владелец вправе требовать возмещения затрат на лечение, убытков, расходов на экспертизу, а также морального вреда и штрафа в 50% от суммы, присужденной по закону о защите прав потребителей.