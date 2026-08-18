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18 августа, 16:54

Транспорт

Глава Минэнерго РФ Цивилев признал проблему с очередями на АЗС

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Бензин на российских автозаправочных станциях есть, но проблема с очередями еще сохраняется. Об этом глава Минэнерго России Сергей Цивилев заявил журналисту Александру Юнашеву, видео разговора опубликовано в телеграм-канале "Юнашев LIVE".

Цивилев уточнил, что власти знают об очередях, которые появляются на отдельных заправках. Над решением этой проблемы активно работают.

Юнашев также поинтересовался, на каком топливе ездит сам министр. Тот ответил, что его автомобиль дизельный, и добавил: "Дизель есть везде".

Ранее в кабмине подтвердили, что в некоторых российских регионах остается напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры для обеспечения топливом, а также контролировать цены на бензин и дизель.

В свою очередь, Петербургская биржа ввела новый механизм для поставок бензина конечным потребителям. Он доступен только через ОТП РЖД – на условиях поставки "франко-вагон станция отправления ОТП", что необходимо для прослеживаемости товара в адрес конкретных грузополучателей.

В Минэнерго сообщили о поставках бензина в Московскую область по утвержденному графику

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