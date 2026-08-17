Депутат Леонов: чаще всего в России пропадают подростки 14–18 лет

Столичный регион стал лидером по количеству пропавших детей за первые семь месяцев 2026 года, сообщили волонтеры. Где чаще всего они теряются и как грамотно научить ребенка правилам безопасности – в материале Москвы 24.

Число пропавших

Москва и Подмосковье лидируют среди российских регионов по числу пропавших несовершеннолетних. По данным сервиса "Где мои дети", только в июле 2026 года в столичном регионе зафиксировано 29 случаев, из которых 27 закончились благополучно. Еще один ребенок погиб, а судьба другого неизвестна, сообщили волонтеры. Также в тройке лидеров – Приморский и Красноярский край (24 и 17 случаев соответственно). Всего же в России было зафиксировано 209 случаев пропажи детей в июле, тогда как месяцем ранее – 176, рассказали представители сервиса.

При этом телеграм-канал "Осторожно, Москва" обратил внимание, что единой и полной статистики по пропавшим детям не существует. К примеру, по данным организации "СПАС ГРАД", в столичном регионе по итогам июля потерялись 123 ребенка.

Всего же за первые семь месяцев в России пропали более 7 тысяч несовершеннолетних, рассказала в пресс-центре НСН инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Нина Маньковская. Из них 6 373 ребенка обнаружены живыми, 80 – погибшими, а поиски еще 85 продолжаются.

Руководитель общественной организации помощи пропавшим детям Юрий Шитиков рассказал телеканалу Москва 24, что на первом этапе поисков начинается распространение ориентировок, опрос свидетелей и просмотр записей с камер.

"Когда явно понимаем, где искать, бывает достаточно часа-полутора, чтобы найти потерявшегося. Бывает и день-два, но дети находятся в течение суток", – отметил Шитиков.

В случае пропажи несовершеннолетних действовать нужно незамедлительно, подчеркнула в разговоре с телеканалом Москва 24 уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.





Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве Если ребенок пропал, быстрый обзвон его друзей – если они говорят, что не видели его, это повод сразу обратиться в полицию. Сообщите время, когда вы последний раз видели ребенка или разговаривали с ним, все контактные данные, вплоть до телефона и IP-адреса в соцсетях. Опишите одежду, круг общения, интересы ребенка, куда он мог пойти.

Эксперты рассказали телеканалу Москва 24, что одним из самых опасных в этом плане мест считается лес. Ребенок может потеряться в считаные минуты, а поиски рискуют продлиться не один день. В городе найти ребенка проще: камеры видеонаблюдения и геолокация помогают быстрее выйти на след. Однако в обоих случаях счет идет на минуты, подчеркнули специалисты.

Где теряются дети?

Начинать обучение безопасности нужно с самого раннего возраста – когда ребенок может себя осознавать, то есть примерно с 3–4 лет. Об этом Москве 24 рассказал депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.

"Проводятся занятия для старших групп детского сада (5–6 лет) с использованием специальных мультфильмов с известными героями, где рассказывают, как вести себя, если потерялся в транспорте или остался один дома", – отметил парламентарий.

Главное техническое средство связи – мобильный телефон. Всегда, когда ребенок выходит из дома, у него должно быть полностью заряженное устройство, чтобы в случае чего позвонить родителям или в экстренные службы по номеру 112, посоветовал Леонов.

"Детские часы с локатором быстро надоедают, их примерный "срок жизни" – месяц, и дети начинают от них отказываться. А вот телефон ребенок всегда носит с собой", – подчеркнул эксперт.

По словам парламентария, чаще всего теряются подростки 14–18 лет. Как правило, это "бегунки", которые сами уходят из дома по разным причинам.





Олег Леонов депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" В остальных случаях дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки) – случайно выпадают из поля зрения родителей. Чтобы не допустить подобного, необходимо заранее договариваться с ребенком о месте встречи в торговых центрах и других местах. Он начинает бегать искать маму, мама делает то же самое, в итоге семья не пересекается.

Если разрядился телефон или он потерян, ребенок должен знать наизусть номер родителей, желательно и других близких. Также ему необходимо запомнить свой адрес, где живет, где учится, в какой детский сад ходит. Если телефон сел, можно прийти в ближайшие супермаркеты: к примеру, в сетях "Пятерочка" и "Перекресток" есть специальные островки безопасности, где помогут потерявшемуся ребенку, резюмировал Леонов.

Как учить безопасности?

Детский психолог Надежда Резенова согласилась с подходом, что обучение детей безопасности должно происходить нативно, через игру, инсценировки, чтение сказок и мультфильмы с обучающим моментом.

"После просмотра важно обсудить с ребенком: "А если бы ты был в такой ситуации, как бы поступил? " – провести анализ. Можно проиграть ситуации вместе", – сказала она Москве 24.





Надежда Резенова детский психолог Есть правило трех П: показать (как это сделать), присутствовать (когда ребенок уже научился, но навык еще не закреплен), поддержать (когда несовершеннолетний делает самостоятельно, но ему нужна поддержка). Это помогает не просто говорить, а практиковать.

При этом некоторые проводят эксперименты, в которых чужой человек зовет ребенка, уводя его за собой. Однако специалист не рекомендовала этот метод как универсальный.

"Все зависит от индивидуальных особенностей: для одного это будет полезный опыт, для другого – травма, при которой ребенок чувствует беспомощность и безысходность. Если он легко посмеялся и сделал вывод – нормально. Психика у детей адаптивна, и чрезмерная опека иногда мешает больше", – отметила она.

По словам психолога, подростки чаще сбегают из дома в силу внутреннего бунта, и в таком случае работают только хорошие отношения, основанные на доверии. При этом подкупы, запугивания, наказания – неэффективные методы. Родитель в первую очередь должен дисциплинировать себя, поскольку ребенок повторяет его поведение.

"Чаще всего причинами такого побега становится то, что ему некомфортно дома (конфликты, отсутствие понимания). Исключаем заболевания (психические расстройства) – родителям не стоит бояться квалифицированной психиатрической помощи. Если ребенок попал в плохую компанию – обычно это следствие того, что дома он не нашел понимания", – добавила специалист.

Чтобы подвести несовершеннолетнего к мысли о помощи психолога, нужно говорить честно, но о себе, а не о нем.

"Я переживаю, я боюсь, что не справлюсь, мне нужна помощь". Это не вызывает оппозиции, как если сказать ребенку, что он плохо себя ведет. Поэтому говорим: "Помоги мне, давай вместе сходим". Если в семье ребенку безопасно, он не пойдет никуда", – пояснила эксперт.

При этом обращаться к детским психиатрам важно при любых неадекватных, непривычных изменениях поведения, заключила Резенова.

