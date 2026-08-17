Депутат Леонов: чаще всего в России пропадают подростки 14–18 лет

Столичный регион стал лидером по количеству пропавших детей за первые семь месяцев 2026 года, сообщили волонтеры. Где чаще всего они теряются и как грамотно научить ребенка правилам безопасности – в материале Москвы 24.
Число пропавших
Москва и Подмосковье лидируют среди российских регионов по числу пропавших несовершеннолетних. По данным сервиса "Где мои дети", только в июле 2026 года в столичном регионе зафиксировано 29 случаев, из которых 27 закончились благополучно. Еще один ребенок погиб, а судьба другого неизвестна, сообщили волонтеры. Также в тройке лидеров – Приморский и Красноярский край (24 и 17 случаев соответственно). Всего же в России было зафиксировано 209 случаев пропажи детей в июле, тогда как месяцем ранее – 176, рассказали представители сервиса.
При этом телеграм-канал "Осторожно, Москва" обратил внимание, что единой и полной статистики по пропавшим детям не существует. К примеру, по данным организации "СПАС ГРАД", в столичном регионе по итогам июля потерялись 123 ребенка.
Всего же за первые семь месяцев в России пропали более 7 тысяч несовершеннолетних, рассказала в пресс-центре НСН инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Нина Маньковская. Из них 6 373 ребенка обнаружены живыми, 80 – погибшими, а поиски еще 85 продолжаются.
Руководитель общественной организации помощи пропавшим детям Юрий Шитиков рассказал телеканалу Москва 24, что на первом этапе поисков начинается распространение ориентировок, опрос свидетелей и просмотр записей с камер.
"Когда явно понимаем, где искать, бывает достаточно часа-полутора, чтобы найти потерявшегося. Бывает и день-два, но дети находятся в течение суток", – отметил Шитиков.
В случае пропажи несовершеннолетних действовать нужно незамедлительно, подчеркнула в разговоре с телеканалом Москва 24 уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Эксперты рассказали телеканалу Москва 24, что одним из самых опасных в этом плане мест считается лес. Ребенок может потеряться в считаные минуты, а поиски рискуют продлиться не один день. В городе найти ребенка проще: камеры видеонаблюдения и геолокация помогают быстрее выйти на след. Однако в обоих случаях счет идет на минуты, подчеркнули специалисты.
Где теряются дети?
Начинать обучение безопасности нужно с самого раннего возраста – когда ребенок может себя осознавать, то есть примерно с 3–4 лет. Об этом Москве 24 рассказал депутат Госдумы, доброволец поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.
"Проводятся занятия для старших групп детского сада (5–6 лет) с использованием специальных мультфильмов с известными героями, где рассказывают, как вести себя, если потерялся в транспорте или остался один дома", – отметил парламентарий.
Главное техническое средство связи – мобильный телефон. Всегда, когда ребенок выходит из дома, у него должно быть полностью заряженное устройство, чтобы в случае чего позвонить родителям или в экстренные службы по номеру 112, посоветовал Леонов.
"Детские часы с локатором быстро надоедают, их примерный "срок жизни" – месяц, и дети начинают от них отказываться. А вот телефон ребенок всегда носит с собой", – подчеркнул эксперт.
По словам парламентария, чаще всего теряются подростки 14–18 лет. Как правило, это "бегунки", которые сами уходят из дома по разным причинам.
Если разрядился телефон или он потерян, ребенок должен знать наизусть номер родителей, желательно и других близких. Также ему необходимо запомнить свой адрес, где живет, где учится, в какой детский сад ходит. Если телефон сел, можно прийти в ближайшие супермаркеты: к примеру, в сетях "Пятерочка" и "Перекресток" есть специальные островки безопасности, где помогут потерявшемуся ребенку, резюмировал Леонов.
Как учить безопасности?
Детский психолог Надежда Резенова согласилась с подходом, что обучение детей безопасности должно происходить нативно, через игру, инсценировки, чтение сказок и мультфильмы с обучающим моментом.
"После просмотра важно обсудить с ребенком: "А если бы ты был в такой ситуации, как бы поступил? " – провести анализ. Можно проиграть ситуации вместе", – сказала она Москве 24.
При этом некоторые проводят эксперименты, в которых чужой человек зовет ребенка, уводя его за собой. Однако специалист не рекомендовала этот метод как универсальный.
"Все зависит от индивидуальных особенностей: для одного это будет полезный опыт, для другого – травма, при которой ребенок чувствует беспомощность и безысходность. Если он легко посмеялся и сделал вывод – нормально. Психика у детей адаптивна, и чрезмерная опека иногда мешает больше", – отметила она.
По словам психолога, подростки чаще сбегают из дома в силу внутреннего бунта, и в таком случае работают только хорошие отношения, основанные на доверии. При этом подкупы, запугивания, наказания – неэффективные методы. Родитель в первую очередь должен дисциплинировать себя, поскольку ребенок повторяет его поведение.
"Чаще всего причинами такого побега становится то, что ему некомфортно дома (конфликты, отсутствие понимания). Исключаем заболевания (психические расстройства) – родителям не стоит бояться квалифицированной психиатрической помощи. Если ребенок попал в плохую компанию – обычно это следствие того, что дома он не нашел понимания", – добавила специалист.
Чтобы подвести несовершеннолетнего к мысли о помощи психолога, нужно говорить честно, но о себе, а не о нем.
"Я переживаю, я боюсь, что не справлюсь, мне нужна помощь". Это не вызывает оппозиции, как если сказать ребенку, что он плохо себя ведет. Поэтому говорим: "Помоги мне, давай вместе сходим". Если в семье ребенку безопасно, он не пойдет никуда", – пояснила эксперт.
При этом обращаться к детским психиатрам важно при любых неадекватных, непривычных изменениях поведения, заключила Резенова.