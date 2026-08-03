Эксперт Кузьменко: ограничения на покупки в играх защитят детей от лудомании

Дети тратят сотни тысяч рублей на внутриигровые покупки – это новая форма лудомании, заявили эксперты. С чем связана такая тенденция, по какому механизму работают такие игры и как они влияют на детскую психику, разбиралась Москва 24.

Привычка ждать выигрыша

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России набирает популярность новый вид детской лудомании: подростки тратят сотни тысяч рублей на внутриигровые товары – скины (меняют облик персонажа) и артефакты (различные ценности), сообщил телеграм-канал SHOT.

Как и в казино, затраты на их приобретение могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Сам принцип действия схож с игровыми автоматами. Для получения приза требуется собрать определенную комбинацию символов, и в попытках заполучить заветный скин игроки могут потратить огромные суммы.

В итоге привычка ждать крупного выигрыша постепенно превращает детей в азартных игроков, рассказал журналистам клинический психолог Денис Автомонов. По его словам, поведение начинает копировать манеру посетителей казино.

Авторы материала уточнили, что в целом около 12,3% подростков в мире подвержены игровой зависимости.

При этом ранее Михаил Мишустин заявил, что злоупотребление видеоиграми может иметь серьезные последствия для детей. По его мнению, гаджеты снижают восприятие литературы и мешают концентрации.

С похожей позицией выступили исследователи из Университета Кертина. Они установили, что проведение за играми более 10 часов в неделю негативно влияет на молодежь: страдают пищевые привычки, качество сна и масса тела.

При этом, по словам системного семейного психолога, эмоционально фокусированного терапевта Татьяны Потемкиной, зависимость, особенно лудомания, часто возникает, когда ребенку не хватает внимания и живого общения в семье, и он находит компенсацию в виртуальном мире.

В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что дети, в отличие от взрослых, не обладают навыками совладания со стрессом. Им труднее справляться с тревогой, ощущением внутреннего дискомфорта и невыносимостью реальности. Поэтому они находят доступный способ снять напряжение, например через погружение в игру.





Татьяна Потемкина системный семейный психолог, эмоционально фокусированный терапевт При этом главный критерий оценки такого увлечения – насколько все это влияет на жизнь ребенка. Если он сохраняет интерес к учебе, общению и другим занятиям, игру можно считать допустимым хобби. Однако, если родитель заметил неконтролируемые траты, появившуюся раздражительность, агрессивность, это тревожные сигналы.

Также насторожить должно посвящение играм всего свободного и даже несвободного времени в ущерб обязанностям. И, конечно, синдром отмены – ухудшение настроения вплоть до физиологических нарушений при запрете на игру. Все это признаки далеко зашедшего процесса

"При обнаружении у ребенка данных проявлений рекомендуется обратиться к семейному психологу. Все потому, что симптом поддерживается дисфункциональными правилами или отношениями внутри семьи. Помощь может включать как индивидуальные сессии, так и групповые программы. Важно, чтобы в процесс были вовлечены все члены семьи: только комплексный подход может помочь справиться с проблемой", – объяснила эксперт.

В игровых платформах для детей необходимы ограничения, например отдельные версии без внутренних покупок или строгие лимиты на траты. Несовершеннолетние, как правило, не имеют собственного дохода и пользуются деньгами родителей. Поэтому пределы расходов должны быть четко установлены на уровне сервиса, заключила она.

Желание самоутвердиться

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко напомнил, что в гейм-индустрии существует несколько типов игр. В разговоре с Москвой 24 он объяснил, что первый – это лицензионные продукты, которые можно купить в формате физического носителя – диска или картриджа.

Такие, особенно если они редкие или популярные, очень ценятся: часто преподносятся в качестве подарка на день рождения. Кроме того, подобный формат не требует последующих вложений, то есть родитель покупает его единожды.





Александр Кузьменко независимый эксперт по видеоиграм Однако существуют игры с моделью free to play, где вход бесплатный, но механики действительно напоминают казино: для достижения успеха требуются дополнительные платежи. Подобная модель делится на два вида: один из них – pay-to-win (заплати, чтобы выиграть). То есть за деньги можно получить преимущество в самом бою. Например, в популярной российской онлайн-игре о танках предусмотрена возможность купить усиленные снаряды, которые поражают цель одной атакой.

Кузьменко добавил, что существует и другой вид – pay to express yourself ("заплати, чтобы выразить себя"). Например, в популярных командных шутерах можно приобрести скины – предметы, меняющие внешний вид персонажа или оружия. Они не дают игровых преимуществ, но выделяются цветом или текстурой.

"Именно дети чаще выбирают этот тип. Наличие эксклюзивного скина делает игрока лидером в команде, даже при слабом уровне игры, поскольку он сразу получает уважение окружающих. Детская лудомания по своей сути схожа со взрослой, но проявляется гораздо острее: самоутверждение через игры у несовершеннолетних происходит более жестко и интенсивно", – заверил он.

Специалист предупредил, что взрослым очень важно отслеживать ранние проявления лудомании у детей. По его словам, качественные игры с хорошим геймплеем – Genshin Impact, Dota 2, Counter Strike – тоже содержат механизмы, побуждающие к тратам.



"Можно установить ограничения на покупки в играх. На многих платформах при регистрации несовершеннолетних предусмотрены лимиты на траты, а оплата происходит с виртуального кошелька родителей, что дает им возможность контроля. Родитель способен зайти в игру ребенка и настроить ограничения", – уточнил эксперт.

Однако самое важное – уделять внимание увлечениям детей: не просто давать телефон, а интересоваться, во что они играют, что читают или собирают. Достаточно 10 минут в день, чтобы быть в курсе их хобби и вовремя заметить потенциальные риски, заключил специалист.