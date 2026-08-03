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03 августа, 18:00

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Эксперт Кузьменко: ограничения на покупки в играх защитят детей от лудомании

Синдром отмены и агрессия: почему дети становятся лудоманами в компьютерных играх

Дети тратят сотни тысяч рублей на внутриигровые покупки – это новая форма лудомании, заявили эксперты. С чем связана такая тенденция, по какому механизму работают такие игры и как они влияют на детскую психику, разбиралась Москва 24.

Привычка ждать выигрыша

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России набирает популярность новый вид детской лудомании: подростки тратят сотни тысяч рублей на внутриигровые товары – скины (меняют облик персонажа) и артефакты (различные ценности), сообщил телеграм-канал SHOT.

Как и в казино, затраты на их приобретение могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Сам принцип действия схож с игровыми автоматами. Для получения приза требуется собрать определенную комбинацию символов, и в попытках заполучить заветный скин игроки могут потратить огромные суммы.

В итоге привычка ждать крупного выигрыша постепенно превращает детей в азартных игроков, рассказал журналистам клинический психолог Денис Автомонов. По его словам, поведение начинает копировать манеру посетителей казино.

Авторы материала уточнили, что в целом около 12,3% подростков в мире подвержены игровой зависимости.

При этом ранее Михаил Мишустин заявил, что злоупотребление видеоиграми может иметь серьезные последствия для детей. По его мнению, гаджеты снижают восприятие литературы и мешают концентрации.

С похожей позицией выступили исследователи из Университета Кертина. Они установили, что проведение за играми более 10 часов в неделю негативно влияет на молодежь: страдают пищевые привычки, качество сна и масса тела.

При этом, по словам системного семейного психолога, эмоционально фокусированного терапевта Татьяны Потемкиной, зависимость, особенно лудомания, часто возникает, когда ребенку не хватает внимания и живого общения в семье, и он находит компенсацию в виртуальном мире.

В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что дети, в отличие от взрослых, не обладают навыками совладания со стрессом. Им труднее справляться с тревогой, ощущением внутреннего дискомфорта и невыносимостью реальности. Поэтому они находят доступный способ снять напряжение, например через погружение в игру.

При этом главный критерий оценки такого увлечения – насколько все это влияет на жизнь ребенка. Если он сохраняет интерес к учебе, общению и другим занятиям, игру можно считать допустимым хобби. Однако, если родитель заметил неконтролируемые траты, появившуюся раздражительность, агрессивность, это тревожные сигналы.
Татьяна Потемкина
системный семейный психолог, эмоционально фокусированный терапевт

Также насторожить должно посвящение играм всего свободного и даже несвободного времени в ущерб обязанностям. И, конечно, синдром отмены – ухудшение настроения вплоть до физиологических нарушений при запрете на игру. Все это признаки далеко зашедшего процесса

"При обнаружении у ребенка данных проявлений рекомендуется обратиться к семейному психологу. Все потому, что симптом поддерживается дисфункциональными правилами или отношениями внутри семьи. Помощь может включать как индивидуальные сессии, так и групповые программы. Важно, чтобы в процесс были вовлечены все члены семьи: только комплексный подход может помочь справиться с проблемой", – объяснила эксперт.

В игровых платформах для детей необходимы ограничения, например отдельные версии без внутренних покупок или строгие лимиты на траты. Несовершеннолетние, как правило, не имеют собственного дохода и пользуются деньгами родителей. Поэтому пределы расходов должны быть четко установлены на уровне сервиса, заключила она.

Желание самоутвердиться

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко напомнил, что в гейм-индустрии существует несколько типов игр. В разговоре с Москвой 24 он объяснил, что первый – это лицензионные продукты, которые можно купить в формате физического носителя – диска или картриджа.

Такие, особенно если они редкие или популярные, очень ценятся: часто преподносятся в качестве подарка на день рождения. Кроме того, подобный формат не требует последующих вложений, то есть родитель покупает его единожды.

Однако существуют игры с моделью free to play, где вход бесплатный, но механики действительно напоминают казино: для достижения успеха требуются дополнительные платежи. Подобная модель делится на два вида: один из них – pay-to-win (заплати, чтобы выиграть). То есть за деньги можно получить преимущество в самом бою. Например, в популярной российской онлайн-игре о танках предусмотрена возможность купить усиленные снаряды, которые поражают цель одной атакой.
Александр Кузьменко
независимый эксперт по видеоиграм

Кузьменко добавил, что существует и другой вид – pay to express yourself ("заплати, чтобы выразить себя"). Например, в популярных командных шутерах можно приобрести скины – предметы, меняющие внешний вид персонажа или оружия. Они не дают игровых преимуществ, но выделяются цветом или текстурой.

"Именно дети чаще выбирают этот тип. Наличие эксклюзивного скина делает игрока лидером в команде, даже при слабом уровне игры, поскольку он сразу получает уважение окружающих. Детская лудомания по своей сути схожа со взрослой, но проявляется гораздо острее: самоутверждение через игры у несовершеннолетних происходит более жестко и интенсивно", – заверил он.

Специалист предупредил, что взрослым очень важно отслеживать ранние проявления лудомании у детей. По его словам, качественные игры с хорошим геймплеем – Genshin Impact, Dota 2, Counter Strike – тоже содержат механизмы, побуждающие к тратам.
 
"Можно установить ограничения на покупки в играх. На многих платформах при регистрации несовершеннолетних предусмотрены лимиты на траты, а оплата происходит с виртуального кошелька родителей, что дает им возможность контроля. Родитель способен зайти в игру ребенка и настроить ограничения", – уточнил эксперт.

Однако самое важное – уделять внимание увлечениям детей: не просто давать телефон, а интересоваться, во что они играют, что читают или собирают. Достаточно 10 минут в день, чтобы быть в курсе их хобби и вовремя заметить потенциальные риски, заключил специалист.

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