Психолог Дугенцова перечислила главные признаки подростковой зависимости от соцсетей

Современные молодые люди чрезмерно зависимы от социальных сетей и видеоигр, считают ученые. Вместе с экспертом разбираемся, по каким признакам можно распознать проблему и как с ней бороться.

Пугающие показатели

Интерес подростков к социальным сетям и видеоиграм становится патологическим, встречаясь среди 25% детей от 10 до 17 лет. А у 4,7% состояние переросло в зависимость – к таким выводам пришли ученые немецкой Университетской клиники Гамбург-Эппендорф.



Райнер Томазиус ведущий автор исследования, директор Немецкого центра изучения наркомании детей и подростков Показатели проблемного использования интернета в 5–50 раз выше, чем показатели рискованного употребления наркотиков или алкоголя в этой возрастной группе.

Наиболее всего зависимости подвержены мальчики – с расстройством сталкивается в среднем 6%. В случае с девочками речь идет о 3,2%. Предполагается, что у них сильнее развиты социальные навыки, поэтому они чаще общаются со сверстниками и, соответственно, реже оказываются в изоляции.

К числу последствий одержимости соцсетями и видеоиграми ученые относят низкую успеваемость, тревогу и депрессию. Также это приводит к развитию фаббинга (привычка отвлекаться на телефон во время разговоров), который провоцирует конфликты в семье.

"Мы столкнулись с цунами расстройств, связанных с зависимостью, среди молодежи. <...> Огромное количество времени, которое они тратят на использование интернета, приводит к тому, что другие сферы жизни остаются без внимания. И так происходит из-за отсутствия вмешательства со стороны родителей", – заключил Райнер Томазиус.

Без критики и упреков

О наличии у подростка зависимости от соцсетей и видеоигр свидетельствует потеря контроля. В таком случае без доступа к интернету ребенок испытывает раздражение и тревогу, а все попытки сократить время, проведенное онлайн, оказываются безуспешны, рассказала Москве 24 детский психолог Дарья Дугенцова.

"Часто в таких случаях выход в Сеть – это способ снятия стресса, ухода от реальности и избегания офлайн-проблем", – пояснила эксперт.

(от англ. Fear of Missing Out – Прим. ред.) . Плюс это проявляется в виде заметного снижения интереса к учебе и увлечениям, а также нарушениях сна и повышенной утомляемости.

Дарья Дугенцова детский психолог Также на проблему указывают навязчивые мысли: возникает постоянная потребность проверить ленту, страх что-то пропустить – так называемое FoMO. Плюс это проявляется в виде заметного снижения интереса к учебе и увлечениям, а также нарушениях сна и повышенной утомляемости.

Чтобы помочь подростку справиться с проблемой, необходимо в первую очередь проанализировать его поведение и понять, как часто он использует соцсети и почему, отметила Дугенцова. При этом важно поговорить обо всем с самим ребенком, обсудив его чувства и эмоции без критики и упреков.

"Уже после родителю следует ввести понятные правила. Это значит, вместе с подростком определить "цифровой режим" использования гаджетов и зоны без них – например за столом или в кровати, перед сном", – посоветовала психолог.

Не менее эффективно будет и предложить школьнику альтернативу. По словам эксперта, нельзя просто лишить ребенка социальных сетей, гораздо правильнее – плавно заменить их спортом, творчеством, кружками или семейными активностями.