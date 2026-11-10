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10 ноября, 08:05

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Синоптик Тишковец: климатическая зима наступит в Москве не раньше последней декады ноября

Синоптик рассказал, когда в Москве наступит климатическая зима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Климатическая зима придет в столицу не раньше последней декады ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам синоптика, в ближайшее время Центральная Россия останется под влиянием теплых и влажных воздушных потоков, поступающих с Атлантики. Из-за этого фактическая смена сезонов будет отставать от календаря примерно на две недели.

Тишковец напомнил, что по климатическим нормам прошлого века зима в Москве должна была начаться 10 ноября. Однако в этом году ее приход откладывается.

"Ноябрь должен сдать свои позиции, но сменщик не явился. Грядущая зима не педант и наступит в самом оптимистичном случае в заключительной декаде ноября", – заключил синоптик.

10 ноября синоптики прогнозируют в Москве прохладную погоду без существенных осадков. Днем температура воздуха в столице составит от 4 до 6 градусов, а ночью опустится до нуля. В Подмосковье днем ожидается от 2 до 7 градусов, местами в ночные часы похолодает до минус 2 градусов. Ветер будет западным, со скоростью 5–10 метров в секунду.

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