До 6 градусов тепла и без осадков ожидается в Москве 10 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице во вторник, 10 ноября, сохранится прохладная погода с переменной облачностью. Существенных осадков не ожидается. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр России.

В Москве днем воздух прогреется до 4-6 градусов тепла. В ночные часы температура опустится до нуля.

Ветер будет западным. Его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в столице установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

В Московской области днем ожидается от 2 до 7 градусов. Ночью местами похолодает до минус 2 градусов.

Ранее сообщалось, что пятница, 13 ноября, станет самым теплым и сырым днем недели в Москве. Температура поднимется до 9 градусов.