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09 ноября, 11:57

Общество

13 ноября станет самым теплым и сырым днем недели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Пятница, 13 ноября, станет самым теплым и сырым днем недели в Москве. Температура поднимется до 9 градусов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Во вторник и среду, 10 и 11 ноября, погоду в городе определит гребень южного антициклона. Ночью в Москве столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов, а днем – от 3 до 6.

По словам синоптика, 12 ноября характер погоды поменяется: скажется влияние теплого фронта циклона, центр которого будет находиться над Балтикой. В этот день ожидаются небольшие осадки. Ночью температура составит около 0, а днем поднимется до 3–5 градусов.

"Наиболее неблагоприятная погода ожидает нас в пятницу, 13-го числа, что можно и ожидать", – подчеркнула Позднякова.

Днем временами прогнозируется дождь. Также 13 ноября может выпасть значимое количество осадков. При этом температура воздуха будет на 4–4,5 градуса выше климатической нормы.

В субботу, 14-го числа, значения будут находиться на уровне от 0 до 5 градусов.

Тем временем ночь на понедельник, 9 ноября, в Москве вошла в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. На ВДНХ столбики термометров опустились только до плюс 4,1 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.

9 ноября может стать самым теплым днем недели в Москве

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