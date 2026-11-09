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09 ноября, 11:48

Общество

Пары в Мурманской области смогут пожениться ночью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Мурманске по субботам с 21 ноября по 19 декабря можно будет зарегистрировать брак в любое время суток. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в MAX.

По его словам, инициатива исходила от самих северян, и власти ее поддержали. Мурманский ЗАГС будет работать с 09:00 до 09:00 следующего дня, апатитский ЗАГС – до полуночи.

"Сказать "да" в полярную ночь под северным сиянием – такое возможно только в Мурманской области", – отметил губернатор.

Мурманский ЗАГС уже экспериментировал с ночными бракосочетаниями: церемонии проводили до полуночи 6 июня, когда на широте города стоит полярный день. Такой формат оказался востребованным.

На широте Мурманска полярная ночь длится с 2 декабря по 10 января, полярный день – с 21 мая по 22 июля.

Ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на выездные площадки проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" на 2027 год. Для молодоженов доступны более 10 тысяч слотов на 17 локациях.

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