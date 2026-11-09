Российская делегация вылетела в Абу-Даби для трехсторонних переговоров

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская делегация вылетела в Абу-Даби, где пройдут трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.

Ранее сообщалось, что самолет такой же модели и с таким же номером, как у борта спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, приземлился в ОАЭ.

Переговоры между Россией, Соединенными Штатами и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. В ходе встречи планируется обсудить ряд вопросов, в том числе гарантии безопасности после окончания конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

Российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Вашингтон на встрече будут представлять Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.