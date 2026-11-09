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09 ноября, 15:57

Политика

Канада ввела санкции против 24 физлиц и 38 организаций из России

Фото: 123RF.com/laksen

Канада расширила ограничительные меры в отношении России, добавив в санкционный перечень 24 физических лица и 38 организаций. Среди подпавших под ограничения компаний – банки маркетплейсов, следует из опубликованного документа канадского правительства.

В части документа, посвященной физическим лицам, перечислены только имена. Должности этих людей и причины введения персональных санкций не уточняются.

В список включили "Озон Банк", "Вайлдберриз Банк" и "Яндекс Банк". Ограничения также коснулись Национального расчетного депозитария (НРД), криптовалютной биржи EXMO и компаний Rapira Group и Aifory.

Под санкции подпали и организации радиоэлектронной отрасли. Среди них – "Микрон", НПП "Пульсар", "Светлана-Электронприбор", НИИ "Субмикрон" и "Группа Кремний Эл". Помимо этого, ограничения распространили на компании, занимающиеся морскими перевозками, научно-исследовательские учреждения и производителей промышленного оборудования.

Значительную часть перечня составили российские промышленные предприятия. В их числе Воткинский завод, завод имени Морозова, Каменский комбинат, Центр имени Хруничева, "Тяжмаш" и научно-производственный центр "Алтай".

Постановление опубликовано на сайте МИД Канады и датировано 6 ноября. Согласно документу, новые ограничения начали действовать с момента регистрации соответствующих изменений.

Ранее Украина ввела санкции против 19 физических лиц, 10 российских компаний и 39 морских судов. По утверждению Киева, все подпавшие под ограничения лица и организации связаны с разработкой российской спутниковой системы связи "Рассвет".

В санкционный перечень вошли компании "Бюро 1440", "Лабс 1440" и "ФАБ Рассвет", а также белорусское предприятие "Аэрокосмические приборы", занимающееся созданием компонентов для аэрокосмических систем.

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