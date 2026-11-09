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09 ноября, 14:59

Культура

В Москве простились с актером Иваном Скицаном

Фото: vk.ru/teatr_na_uz

Прощание с актером театра и кино Иваном Скицаном состоялось в траурном зале морга при НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

На церемонию пришли его близкие, друзья и коллеги. Скицана похоронят 10 ноября в поселке Сява в Нижегородской области.

О смерти артиста стало известно 7 ноября. Ему было 39 лет. Близкие назвали причиной его смерти продолжительную болезнь.

Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява. В театре он играл Тибальта в спектакле "Ромео и Джульетта", Фортинбрасса в "Гамлете" режиссера Валерия Беляковича и сержанта Лбова в "Зойкиной квартире" Татьяны Дорониной. В число его киноработ вошли фильм "Утомленные солнцем – 2: Предстояние", а также сериалы "Маргоша" и "Ранетки".

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