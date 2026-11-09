Дзюдоист Ринер выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Франции

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Самый титулованный дзюдоист в мире Тедди Ринер выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Франции 2027 года. Об этом он рассказала в беседе с газетой Parisien.

"Я выдвигаю свою кандидатуру, чтобы доказать, что мы можем возродить Францию", – сказал спортсмен.

В качестве основной цели он выделил объединение народа, преодоление политических разногласий и партийных противотечений. Лозунгом его кампании является "Франция, которую мы хотим".

Выборы президента пройдут в стране 18 апреля 2027 года.

Ранее лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила планы баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. В случае победы она сможет отбыть наказание по делу о парламентских помощниках уже после своего срока.

