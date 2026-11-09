Путин по-татарски поприветствовал Минниханова в Кремле

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Владимир Путин поприветствовал на татарском языке главу Татарстана Рустама Минниханова, который приехал с докладом в Кремль. Переговоры прошли в рабочем кабинете российского лидера.

"Исенмесез", – с улыбкой сказал глава государства.

Минниханов ответил тем же. "Исенмесез" является вежливым татарским приветствием. По смыслу и по форме оно совпадает с русским "здравствуйте".

Кроме того, Путин рассчитывает, что Татарстан продолжит в дальнейшем удерживать лидерские позиции по очень многим направлениям.

"Нормально у вас все, обстановка хорошая", – добавил президент РФ.

Он также прокомментировал слова главы Татарстана об отсутствии другого пути для региона и о том, что республика является крупнейшим потребителем электроэнергии. Путин подчеркнул, что это указывает на увеличение потребности, что связано с развитием экономики.

Ранее стало известно, что встреча российского лидера с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планируется в декабре. Мероприятие традиционно проходит в первой половине месяца, рядом с датой Дня прав человека, который отмечается 10 декабря.

Подготовка к разговору с главой государства ведется не за несколько дней или недель, а на протяжении всего года. Однако пока рано говорить о темах, которые члены СПЧ планируют затронуть на встрече с Путиным.