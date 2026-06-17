17 июня, 18:43Политика
Путин в Казани пообщался с жителями и гостями города
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин, прилетевший в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН, пообщался с жителями и гостями города.
Российский лидер посетил Благовещенский собор и мечеть "Кул-Шариф" на территории Казанского кремля вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В соборе Путин поставил свечу и перекрестился, а также поцеловал Казанскую икону Божией Матери.
Помимо этого, он спросил у прихожан, все ли им нравится, и сделал с ними несколько фотографий. Уже у выхода с российским лидером столкнулись туристы, с которыми глава государства также пообщался и пожал им руки.
В мечети "Кул-Шариф" Минниханов показал фрагмент покрывала Каабы из Мекки. Путин, в свою очередь, поздоровался с верующими и пофотографировался.
Собравшиеся у достопримечательности люди встретили Путина радостными возгласами и аплодисментами, некоторые желали ему здоровья и счастья. Президент также спросил у гостей Казани, нравится ли им город. Туристы приехали из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы.
"Очень нравится!" – ответили туристы.
В рамках саммита российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. Стороны обменяются мнениями по самым актуальным темам международной и региональной повестки, а также обсудят вопросы укрепления сотрудничества между Россией и АСЕАН.