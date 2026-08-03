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03 августа, 06:23

Общество

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 3 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Переменная облачность без осадков ожидается в столице в первый день недели, 3 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 25 до 27 градусов тепла, по области – от 23 до 28 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 13 градусов, а в Подмосковье – до плюс 10 градусов.

Воздух в столице в воскресенье, 2 августа, прогрелся до 30,6 градуса, что стало самым высоким значением температуры с начала года.

По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, к 17:00 температура достигла отметки в 30,6 градуса. Предыдущие рекорды 2026 года держались на уровне 30,4 градуса – такие значения фиксировали 21 мая и 2 июля.

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