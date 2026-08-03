ТАСС: несколько взрывов прозвучало в Чернигове на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в городе Чернигове на севере Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения украинских СМИ.

Подробностей случившегося не приводится, местные власти также пока не комментировали произошедшее. В ночь на 3 августа взрывы также раздались в Днепре на юго-востоке страны.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в семи регионах Украины, в том числе в Черниговской, Днепропетровской, Одесской, Киевской и других областях.

Ранее российские войска нанесли удары по судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, бойцы РФ поразили в Киеве предприятия радиоэлектронной промышленности, выпускающие компоненты для ракет и беспилотников. В частности, поражено агрегатно-детальное предприятие "Радиоизмеритель", которое производит агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и "Гром-2".