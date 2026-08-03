Число пострадавших при ударе ВСУ по складу Wildberries под Владимиром выросло до четырех

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До четырех человек увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ по складскому комплексу Wildberries в Собинском округе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.

У мужчины зафиксированы повреждения в области головы, однако он отказался от госпитализации. По оценке медиков, его состояние не представляет угрозы.

ВСУ ударили по логистическому складу Wildberries во Владимирской области в ночь на 3 августа. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В компании сообщили о временной корректировке логистических цепочек.

По словам Авдеева, на складе удалось локализовать пожар, охвативший площадь в 100 тысяч квадратных метров. Часть товаров при этом была сохранена.

