The New York Times: сиквел "Барби" оказался под угрозой из-за разногласий по гонорарам

Фото: кадр из фильма "Барби"; режиссер – Грета Гервиг; производство – Heyday Films, LuckyChap Entertainment, Mattel Films

Продолжение фильма "Барби" может не состояться из-за того, что студия Warner Bros. пока не готова заключить крупные контракты с исполнителями главных ролей Марго Робби и Райаном Гослингом. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Гослинг, номинированный на "Оскар" за роль Кена, хочет получить за участие в сиквеле 20 миллионов долларов. В первой части его гонорар составил 12,5 миллиона долларов.

Изначально актеры подписывали контракт только на один фильм. Однако у режиссера Греты Гервиг и ее соавтора Ноа Баумбака появилась идея для нового фильма. Создатели пока не раскрывают детали замысла, ожидая согласования условий.

Время на переговоры ограничено, так как права на франшизу вернутся к компании Mattel уже в декабре 2026 года. Если стороны не договорятся, Mattel придется искать нового режиссера, актеров и разрабатывать новую концепцию.

Ситуацию осложняют и плотные рабочие графики участников. Робби сейчас снимается в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена", а Гослинг занят промокампанией фильма по "Звездным войнам". Он также планирует сняться в проекте Marvel "Призрачный гонщик" в 2028 году.

Ранее сообщалось, что фильм "Человек-паук. Новый день" собрал 927 миллионов долларов в прокате за первые выходные, заняв второе место в истории по этому показателю. Более трети суммы пришлось на американский рынок.

По словам представителя Rentrak Пола Дергарабедиана, прошедшие выходные стали самыми кассовыми для американской киноиндустрии в целом. Это связано с выходом как "Человека-паука", так и вышедшей "Одиссеи" Кристофера Нолана.