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03 августа, 17:49

Происшествия

В Бразилии спустя 1,5 месяца нашли пропавшего без вести марафонца

Фото: depositphotos/dechevm

Бразильский марафонец Даниэл Феррейра, который числился пропавшим без вести в штате Сан-Паулу, найден живым. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Expressen.

Спортсмен уже воссоединился с семьей. Подробности обстоятельств его исчезновения и возвращения не разглашаются.

Известно, что Феррейра не выходил на связь с 19 июня. Родственники обратились в полицию только в конце июля, когда связь с ним прервалась на долгий срок. В итоге марафонца опознал один из прохожих.

Феррейра представлял Бразилию на Олимпийских играх в Токио. В 2022 году он установил рекорд Южной Америки в марафоне – 2 часа 4 минуты 51 секунда. Однако его карьера была прервана допинговым скандалом. Атлет получил 5-летнюю дисквалификацию, которая продлится до июля 2029 года.

Ранее пропавшего в Турции мужчину обнаружили живым внутри гроба. Семья мужчины обратилась в полицию после безуспешных поисков – перед этим он ушел из дома и перестал выходить на связь.

Во время поисковой операции мужчину нашли в помещении для хранения ритуальных принадлежностей, медики оказали ему первую помощь. При этом как мужчина оказался в гробу, неизвестно.

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