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03 августа, 17:41

Политика

В Казахстане началась переброска войск к учениям "Решительный отпор"

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Казахстане стартовала переброска военной техники, вооружения и личного состава в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Решительный отпор – 2026", сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Перемещение войск будет идти в августе и сентябре комбинированным способом: железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами по дорогам общего пользования. Кроме того, будет использоваться фронтовая и армейская авиация.

Гражданам и представителям СМИ рекомендовали следить за официальными сообщениями, сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. В Минобороны страны также напомнили об ответственности за распространение ложных сведений.

Учения будут проведены на полигонах, расположенных на всей территории Казахстана. В рамках маневров военные оценят готовность вооруженных сил к решению задач в современных условиях, а также отработают координацию действий между различными видами и родами войск – на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что в Японском море пройдут вторые российско-индонезийские военно-морские учения "Орруда-2026". Корабли и вертолеты морской авиации отработают совместное маневрирование и артиллерийские стрельбы, а также проведение спасательных операций на море и другие задачи в сфере обеспечения морской безопасности.

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