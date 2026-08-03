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03 августа, 18:20

Общество

Пик жары в Москве ожидается 6 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пик жары в Москве на текущей неделе ожидается в четверг, 6 августа. Температура воздуха поднимется до 27–29 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, в начале недели в Москве наступит временное ослабление жары, однако уже со среды, 5 августа, в городе будет действовать предупреждение о жаркой погоде. Осадков не ожидается, будет сухо и солнечно.

Позднякова отметила, что во второй половине недели в столичном регионе пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, но температура воздуха останется высокой.

"Минимальная температура в ночное время составит 13–18 градусов, дневная температура ожидается до 24–29 градусов до конца рабочей недели. Это выше нормы на пару градусов", – заключила Позднякова.

При этом, по данным ГУ МЧС России по Москве, температура может подняться до 32 градусов в период с 5 по 7 августа. Жителям и гостям города порекомендовали носить одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Кроме того, граждан призвали соблюдать требования пожарной безопасности, не использовать открытый огонь и быть внимательными.

Москвичей предупредили о сильной жаре с 5 по 7 августа

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