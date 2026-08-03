Спрос на наличные в России достиг максимума с начала года

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В июле объем наличных денег в обращении в России увеличился на 643,4 миллиарда рублей. Это на 43,1% больше, чем в июне, и стало максимальным показателем с начала года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Сокращение объема наличных в январе составило 386,2 миллиарда рублей, однако с февраля тенденция сменилась ростом. За период с февраля по июль прирост достиг 2 триллионов 547 миллиардов рублей.

Более высокий спрос был зафиксирован только в апреле – 678,7 миллиарда рублей. Этот показатель стал рекордным с сентября 2022 года.

Как ранее сообщали СМИ, российские банки столкнулись с нехваткой свободных денег из-за увеличения спроса на наличные. В частности, дефицит ликвидности достиг 1,9 триллиона рублей к середине июня. По мнению экспертов, это связано с перебоями в работе интернета и ужесточением контроля за переводами.