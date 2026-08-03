Туристический поезд "Гастротур" отправится из Москвы на юг России 3 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Туристический поезд "Гастротур" из Москвы на юг России отправится 3 октября, сообщила пресс-служба АО "ФПК".

Маршрут пройдет через Майкоп, Краснодар, станцию Крымскую, Новороссийск и Таганрог. В состав поезда включены купейные вагоны, СВ и люкс, а также вагон-ресторан, вагон-бар и вагон-спа.

Ранее сообщалось, что туристический поезд "В Карелию" совершит рейс по новому маршруту 14 августа. Состав проследует по маршруту Москва – Петрозаводск – Медвежья Гора – Сортавала – Выборг – Москва. Этот рейс станет единственным, следующим по такому направлению.

Поезд оснащен двухэтажными вагонами купе и СВ с кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными сейфами и розетками. Также в нем предусмотрен вагон-ресторан.

