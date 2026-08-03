Путин объяснил значение слова "победа"

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Владимир Путин, посещая финал Всероссийского школьного конкурса "Большая перемена" в Красноярске, рассказал, как он понимает слово "победа". О его значении президента спросил один из участников.

"Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа", – ответил президент.

Кроме того, школьники спросили у главы государства, как настроиться на победу, и поделились своими проектами, творческими и спортивными успехами.

Конкурс включает в себя 12 направлений, называемых "вызовами" – от науки и технологий до искусства и творчества. Победителями станут 300 школьников, которые через всю Россию отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде.

Путин, выходя на сцену финала конкурса, устроил распасовку футбольным мячом. Ведущий Денис отдал пас президенту, а тот вернул мяч. После этого последовал еще один обмен пасами, а затем президент поприветствовал участников.

