Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 18:54

Экономика

Россельхознадзор ограничил ввоз птицы и яиц из Камбоджи

Фото: depositphotos/reflex_safak

Россельхознадзор с 3 августа 2026 года вводит временные ограничения на поставки из Камбоджи живой птицы и инкубационного яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина – в ухудшении эпизоотической обстановки на территории Камбоджи по инфекции вирусом болезни Ньюкасла. Под запрет также подпали мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, содержащей продукты переработки птицы. Исключение составляют товары, прошедшие обработку, гарантирующую уничтожение вируса.

Кроме того, ограничения коснулись кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением обработанных, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птицы, готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, которую физические лица перевозят в ручной клади или багаже для личного пользования.

Ранее Россельхознадзор частично снял временные ограничения на импорт инкубационных яиц из США. Разрешение касается 10 предприятий в штате Западная Вирджиния, где улучшилась ситуация с высокопатогенным гриппом птиц.

Статус этих предприятий в реестре изменен на "специальные требования". Это означает, что каждая поступающая партия будет проходить усиленный лабораторный контроль на наличие генома вируса гриппа птиц за счет импортера.

Читайте также


экономикаеда

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика