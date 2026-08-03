Россельхознадзор ограничил ввоз птицы и яиц из Камбоджи

Фото: depositphotos/reflex_safak

Россельхознадзор с 3 августа 2026 года вводит временные ограничения на поставки из Камбоджи живой птицы и инкубационного яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина – в ухудшении эпизоотической обстановки на территории Камбоджи по инфекции вирусом болезни Ньюкасла. Под запрет также подпали мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и все виды птицеводческой продукции, содержащей продукты переработки птицы. Исключение составляют товары, прошедшие обработку, гарантирующую уничтожение вируса.

Кроме того, ограничения коснулись кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением обработанных, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птицы, готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, которую физические лица перевозят в ручной клади или багаже для личного пользования.

Ранее Россельхознадзор частично снял временные ограничения на импорт инкубационных яиц из США. Разрешение касается 10 предприятий в штате Западная Вирджиния, где улучшилась ситуация с высокопатогенным гриппом птиц.

Статус этих предприятий в реестре изменен на "специальные требования". Это означает, что каждая поступающая партия будет проходить усиленный лабораторный контроль на наличие генома вируса гриппа птиц за счет импортера.

